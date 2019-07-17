КАРТА: В воскресенье в Пирита произойдут изменения в движении автобусов
В связи с XVI мемориалом Лаури Ауса, который будет проводиться в Пирита 21 июля, в этот день с 7 до 19 часов вносятся изменения в движение автобусов.
В связи с XVI мемориалом Лаури Ауса, который будет проводиться в Пирита 21 июля, в этот день с 7 до 19 часов вносятся изменения в движение автобусов.
В частности, как передает Раэпресс, временно отменяется остановка Румму на маршрутах автобусов линий 1A, 8, 34A и 38 на полосе улицы Пирита, ведущей от центра города.
У автобусов линий 1A и 8 остановка Пирита временно переносится на улицу Меривялья, после перекрестка с улицей Клоостриметса, к бывшему зданию Пиритаской районной управы. У автобусов линий 34A и 38 остановка Пирита на направлении от центра города переносится на улицу Клоостриметса к тому же зданию.
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