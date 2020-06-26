КАРТА | В Таллинне появятся ”зеленые” велокоридоры

Развитие зеленой инфраструктуры поддерживает стремление Таллинна получить титул ”Зеленой столицы Европы 2022”. По словам вице-мэра Андрея Новикова, комиссия ”Зеленой столицы” заявила о том, что победитель должен быть примером для других городов. В рамках проекта будут осуществляться инновационные инвестиции, которые помогут сделать Таллинн примером и флагманом.

”Например, будет проведен конкурс инновационной поставки, в рамках которого на территории велокоридора появятся современные и экономичные решения зеленой инфраструктуры, в том числе освещения, дорожного покрытия, пешеходных переходов, прототип системы указателей, и испытают их работу и эффективность. Лучшие прототипы впоследствии могут найти применение на других зеленых зонах Таллинна”, — сказал Новиков.

Пилотной зоной проекта станет расположенный на месте бывшей железнодорожной трассы от Пыхья-Таллинна до Хийу под высоковольтными линиями электропередачи коридор длиной в 13,5 км, соединяющий шесть частей города — Кесклинн, Пыхья-Таллинн, Кристийне, Хааберсти, Мустамяэ и Нымме. Удобный для движения легкого транспорта парк в будущем предложил бы жителям 18 микрорайонов быстрый и удобный способ добраться до центра города, который стал бы альтернативой повседневному использованию автомобиля. Зона проекта — коридор общегородского значения для опыляющих насекомых — сохранится и после того как парк будет полностью построен. Инновационные решения озеленения создадут условия для его сохранения.

Партнеры проекта — Forum Virium Helsinki и Стокгольмский институт окружающей среды, размер европейского финансирования — около полумиллиона евро. Общий бюджет проекта — 1,3 млн евро. Бюджет таллиннского проекта — 522 000 евро, из которых 444 000 евро — зарубежные пособия, самофинансирование — 78 тысяч евро.

Таллиннская горуправа