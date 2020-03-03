КАРТА | В Таллинне автобусы 23 и 24A с 9 марта направятся в объезд

С начала рабочего дня 9 марта и до конца рабочего дня 29 марта маршрут номер 23 будет пролегать по следующему пути:

По направлению к автовокзалу по ул. Акадеэмия, Теадуспарги, Мяэалусе, Мяэпеалсе и Рая. Остановки на ул. Теадуспарги после перекрестка с ул. Акадеэмия и перед перекрестком с ул. Мяэалусе.

По направлению Кадака по ул. Рая, Мяэпеалсе, Мяэалусе, Теадуспарги и Акадеэмия. Остановки на ул. Теадуспарги после перекрестка с ул. Мяэалусе и перед перекрестком с ул. Акадеэмия.

Tallinna Linnavalitsus

С начала рабочего дня 9 марта и до конца рабочего дня 24 мая маршрут номер 24А будет пролегать по следующему пути:

По направлению к театру ”Эстония” по улицам Мяэпеалсе, Мяэалусе, Теадуспарги, Акадеэмия. Остановки на ул. Теадуспарки после перекрестка с ул. Мяэалусе и перед перекрестком с ул. Акадеэмия.

По направлению Кадака по ул. Акадеэмия, Теадуспарги, Мяэалусе, Мяэпеалсе. Остановки на ул. Теадуспарги после перекрестка с ул. Акадеэмия и перед перекрестком с ул. Мяэалусе.

Tallinna Linnavalitsus