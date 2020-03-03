03.03.2020, 12:31
КАРТА | В Таллинне автобусы 23 и 24A с 9 марта направятся в объезд
В связи с дорожными работами на участке между улицами Рая, Акадеэмия и Мяэпеалсе автобусы, следующие маршрутами 23 и 24A, с 9 марта будут направлены в объезд.
В связи с дорожными работами на участке между улицами Рая, Акадеэмия и Мяэпеалсе автобусы, следующие маршрутами 23 и 24A, с 9 марта будут направлены в объезд.
С начала рабочего дня 9 марта и до конца рабочего дня 29 марта маршрут номер 23 будет пролегать по следующему пути:
С начала рабочего дня 9 марта и до конца рабочего дня 24 мая маршрут номер 24А будет пролегать по следующему пути:
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