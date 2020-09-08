КАРТА | В субботу марафон нарушит дорожное движение на Пирита и Рейди теэ

Трасса марафона пройдет по велосипедно-пешеходным дорожкам на Пирита и Рейди теэ, а также по полосе для общественного транспорта на Пирита теэ. Старт и финиш марафона будут находиться у памятника "Русалка".

Изменения организации дорожного движения 12 сентября:

С 8-14 часов для движения закрыты пешеходно-велосипедные дорожки на Пирита и Рейди теэ;

С 8-13:30 закрыта ведущая в город полоса для общественного транспорта на Пирита теэ и вторая полоса;

С 8-13:30 автобусы № 1A, 5, 8, 34A и 38 в направлении города с 8:00 до 13:30 не будут останавливаться на остановках "Мялестусвялья", "Маарьямяги", "Лиллепавильон" и "Лаулувяльяк" на Пирита теэ;

С 7-15 часов закрыта парковка рядом с памятником "Русалка";

Дорожное движение в направлении Пирита будет направлено по одной полосе;

С 8-13:30 движение в направлении D-терминала Таллиннского порта будет проходить через перекресток Рейди теэ-Петроолиуми. Перекресток Рейди теэ-Пикксильма будет закрыт;

Во время мероприятия дорожное движение будут направлять регулировщики.

Foto: Pirita Linnaosa Valitsus



