КАРТА | В столичном Кесклинне будут бесплатно раздавать отражатели

”Раздача светоотражателей — это наша ежегодная кампания, с помощью которой мы привлекаем внимание к безопасности дорожного движения. Главное правило в темное время на улице — быть заметным и светоотражатель в этом большой помощник. Поэтому мы приглашаем всех в четверг вечером прийти на одну из площадок и взять себе отражатель или принести свой”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Работники Управы района Кесклинн и Кесклиннаского молодежного центра совместно с добровольцами из школ разместят отражатели 15 октября после обеда в 20 зеленых зонах и на игровых площадках. Всего будет развешено более, чем 2000 отражателей. Места раздачи отражателей обозначены на карте.

”Призываем также жителей и работающие в Кесклинне организации сделать маленькое доброе дело и принести на площадки свои отражатели, чтобы поделиться им с другими. Кампания продлится пока не закончатся отражатели”, — добавила старейшина района Кесклинн.

Управа Кесклинна