КАРТА | В следующем году в центре Таллинна появятся новые велосипедные дорожки

”Велосипедные дорожки, которые будут построены в следующем году, должны будут составить единое целое с уже имеющейся велосипедной дорожкой на улице Гонсиори. Позже появится возможность объединить их с обоими концами велосипедной дорожки улицы Рейди. Кроме этого, будут созданы возможности для передвижения на велосипеде в сторону порта и Пыхья-Таллинна. Надеемся, что это поможет связать между собой велодорожки в единую сеть и улучшить передвижение по району на велосипеде”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

По заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства в следующем году в Кесклинне будет построена велосипедная и пешеходная дорожка, соединяющая улицу Фильтри с Кадриоргом, а также спроектирована дорожка между Кадриоргом и Маяка. Кроме этого, будут реконструированы улицы Кундери и Поска, на которых также появятся отдельные велодорожки и более удобные пешеходные дорожки.