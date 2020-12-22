КАРТА | В следующем году в центре Таллинна отремонтируют более десятка улиц
В наступающем 2021 году в центре Таллинна состоится капитальное обновление или реконструкция более десятка улиц.
В наступающем 2021 году в центре Таллинна состоится капитальное обновление или реконструкция более десятка улиц.
”Утвержденная инвестиционная программа Таллинна на следующий год включает ремонт 14 улиц и тротуаров в центре города. Например, будут проведены реконструкции на улицах Кундери, нескольких улицах микрорайона Уус-Мааильм, а также на участках улиц Магазини, Ластекоду и Татари. Кроме того, в течение года будут капитально реконструированы улицы Поска, Койдула и Аида, в тоже время, ремонт улицы Пикк продолжится и через год”, — сообщила Моника Хауканымм, старейшина района Кесклинн.
Реконструкция улицы Магазини будет проводиться на участке между улицами Рави и Херне. Ремонтные работы будут проводиться на улице Ластекоду, которая включает в себя участок Одра-Кельдримяэ. Также будет продолжена реконструкция отрезка улицы Татари, расположенного между Пярнуским шоссе и улицей Веэренни. Кроме того, ремонт ожидается на улицах Аэдвилья, Винеери и Пильве. В районе Уус-Мааильм будут реконструированы тротуары с заменой бордюра на улицах Комеди, Ааса и Сатурни.
Окончательные объемы, стоимость и сроки работ будут объявлены в первой половине года после проведения процедуры госзакупок. На прилагаемой карте обозначены дороги центра города, которые в будущем году будут ремонтировать.
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