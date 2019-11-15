15.11.2019, 10:10

КАРТА | В районе Таллиннского порта станет меньше пробок! Для движения открываются две улицы


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КАРТА | В районе Таллиннского порта станет меньше пробок! Для движения открываются две улицы
Kesklinna valitsus

В пятницу вечером, 15 ноября в районе Таллиннского порта будет открыта для движения улица Петроолеуми и возобновлено двухстороннее движение на улице Уус-Садама.

Строительство улицы Рейди находится в стадии, когда можно открыть для движения в обе стороны улицу Уус-Садама, которая временно была односторонней. Теперь будет открыто и движение из порта в сторону центра. Также для движения будет открыта улица Петроолеуми, которая с 9 сентября была закрыта на участке от въезда в D-терминал до улицы Туукри.

Из порта по-прежнему можно выехать по улице Лоотси. Кроме этого, из порта можно по улице Рейди проехать в направлении Ласнамяэ и Пирита. Полностью улица Рейди будет открыта в конце ноября.

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