18.01.2020, 15:30

КАРТА | В понедельник туннель Ярвевана будет закрыт на время съемок фильме


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КАРТА | В понедельник туннель Ярвевана будет закрыт на время съемок фильме
Foto: MuPo

Муниципальная полиция Таллинна сообщила с социальных сетях, что в вечер понедельника будет перекрыто движение по одной из полос туннеля Ярвевана, так как там будут проходить съемки фильма.

Движение по одной из полос туннеля Ярвевана будет закрыто в понедельник с 22:00 по 01:00.

МуПо предупреждает, что в районе съемок можно также будет увидеть американский полицейский автомобиль.

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