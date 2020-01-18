18.01.2020, 15:30
КАРТА | В понедельник туннель Ярвевана будет закрыт на время съемок фильме
Муниципальная полиция Таллинна сообщила с социальных сетях, что в вечер понедельника будет перекрыто движение по одной из полос туннеля Ярвевана, так как там будут проходить съемки фильма.
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