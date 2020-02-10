КАРТА | В Палдиски, Локса и других городах могут закрыться все аптеки. RusDelfi еще раз рассказывает о реформе

Например, главный оптовый торговец лекарствами, владелец сети аптек Apotheka Маргу Линнамяэ уже заявил, что намерен передать аптеки провизорам, но будет требовать через суд у государства возмещение ущерба за принудительное отчуждение собственности.

Плюс в парламенте в быстром режиме обсуждают меры, как смягчить вступление в силу Закона о лекарствах. Соцдемы предлагают ввести переходный период для не отвечающих требованиям аптек, упростить переход аптек от бизнесменов к провизорам. Плюс возможен вариант, что переходный период передач аптек провизорам будет продлен до 1 января 2021 года.

Как так получилось, что могут закрыться более 60% аптек?

Если говорить откровенно, то от безделья. Решение, что аптеки должны перейти к провизорам приняли в 2015 году. Тогда договорились, что это произойдет начиная с 1 апреля 2020 года. Тревогу забили в середине 2019 года, когда поняли, что сроки поджимают, а идея, в целом, так себе.

Зачем реформа вообще нужна?

Министерство социальных дел хочет, чтобы аптекари были более независимыми от оптовых торговцев лекарствами и сами принимали решения, какие препараты закупать. Сейчас, например, Маргус Линнамяэ продает лекарства и владеет Apotheka. Исполнительный директор фирмы Tamro Baltic Леон Янкелевич занимается оптовой продажей лекарств и владеет BENU.

По разным оценкам, около 80% фармацевтического рынка принадлежит Линнамяэ и Янкелевичу. Наверное, забрать у бизнесменов аптеки и отдать их специалистам, и есть главная цель аптечной реформы.

"Когда до вступления реформы в силу осталось менее двух месяцев и продать аптеки невозможно, я решил передать их работающим сейчас в предприятии провизорам. Пациенты не должны страдать из-за аптечной реформы, но государство должно компенсировать предпринимателям справедливую стоимость аптек", — передает слова Линнамяэ rus.err.ee.