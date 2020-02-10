КАРТА | В Палдиски, Локса и других городах могут закрыться все аптеки. RusDelfi еще раз рассказывает о реформе(7)
RusDelfi ответил на самые популярные вопрос об аптечной реформе. Смотрите карту, какие аптеки могут закрыться с 1 апреля.
RusDelfi ответил на самые популярные вопрос об аптечной реформе. Смотрите карту, какие аптеки могут закрыться с 1 апреля.
C 1 апреля должен вступить в силу Закон о лекарственных препаратах. В законопроекте указано, что аптеки должны принадлежать провизорам (или предпринимателю с образованием провизора, а оптовым торговцам лекарствами — запрещено владеть аптеками). На сегодняшний день этому требованию соответствует 187 аптек, а 308 аптек вынуждены будут закрыться. То есть продолжат работу лишь 38% аптек.
Смотрите карту
Зеленые точки — аптеки, которые отвечают требованиям, красным — нет.
Это сильно повлияет на жизнь?
Да. Например, в Локса сейчас работает одна аптека. Если закон вступит в силу в нынешнем виде, то она закроется. До ближайшей в Маарду — 45 минут на машине. Та же история и с Палдиски. Из двух аптек в городе — две не принадлежат провизорам. В Маарду из 4-х останется одна аптека. В Таллинне из 161 аптеки отвечают требованиям 34.
Их точно закроют?
Скорее всего, нет. У владельцев аптек еще есть время до 1 апреля передать их в собственность провизорам, чтобы продолжать предпринимательскую деятельность. Но какие-то точно пострадают.
Например, главный оптовый торговец лекарствами, владелец сети аптек Apotheka Маргу Линнамяэ уже заявил, что намерен передать аптеки провизорам, но будет требовать через суд у государства возмещение ущерба за принудительное отчуждение собственности.
Плюс в парламенте в быстром режиме обсуждают меры, как смягчить вступление в силу Закона о лекарствах. Соцдемы предлагают ввести переходный период для не отвечающих требованиям аптек, упростить переход аптек от бизнесменов к провизорам. Плюс возможен вариант, что переходный период передач аптек провизорам будет продлен до 1 января 2021 года.
Как так получилось, что могут закрыться более 60% аптек?
Если говорить откровенно, то от безделья. Решение, что аптеки должны перейти к провизорам приняли в 2015 году. Тогда договорились, что это произойдет начиная с 1 апреля 2020 года. Тревогу забили в середине 2019 года, когда поняли, что сроки поджимают, а идея, в целом, так себе.
Зачем реформа вообще нужна?
Министерство социальных дел хочет, чтобы аптекари были более независимыми от оптовых торговцев лекарствами и сами принимали решения, какие препараты закупать. Сейчас, например, Маргус Линнамяэ продает лекарства и владеет Apotheka. Исполнительный директор фирмы Tamro Baltic Леон Янкелевич занимается оптовой продажей лекарств и владеет BENU.
По разным оценкам, около 80% фармацевтического рынка принадлежит Линнамяэ и Янкелевичу. Наверное, забрать у бизнесменов аптеки и отдать их специалистам, и есть главная цель аптечной реформы.
"Когда до вступления реформы в силу осталось менее двух месяцев и продать аптеки невозможно, я решил передать их работающим сейчас в предприятии провизорам. Пациенты не должны страдать из-за аптечной реформы, но государство должно компенсировать предпринимателям справедливую стоимость аптек", — передает слова Линнамяэ rus.err.ee.
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