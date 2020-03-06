КАРТА | В Мустамяэ начинается реконструкция улиц Рая и Мяэпеалзе

В понедельник, 9 марта, в Мустамяэ начнется реконструкция улицы Рая в промежутке от Академия теэ до Рая, 15. В ходе строительных работ будет отремонтирован также участок улицы Мяэпеалзе от улицы Рая до Мяэпеалзе, 2.
”Улицы Мяэпеалзе и Рая в последние годы стали важными артериями, которые используют для ежедневных поездок на работу или в школу помимо жителей улицы Мяэпеалзе и бульвара Кадака, также приезжающие в город водители и работники городка Tehnopol. Дороги пришли в негодность, отсутствуют безопасные тротуары и уличное освещение”, — прокомментировал необходимость ремонта старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс.
В ходе ремонтных работ будет построена дорога с двусторонним движением, ограниченная бордюрами, ширина ряда составит 3,5 м. На перекрестке улиц Рая и Мяэпеалзе установят светофор. По обе стороны дороги появятся пешеходно-велосипедные дорожки шириной 2,5 — 4 м. Также будет построена канализация для сточных вод и при финансировании со стороны предприятия AS Tallinna Vesi будет реконструирована система водоснабжения.
Также будет установлено уличное освещение с применением технологии LED, в порядок приведут канализационную систему. На пешеходных переходах установят специальное освещение, а для удобства слабовидящих — рельефную плитку.
Проектная документация составлена AS Infragate Eesti. Работы будет осуществлять Viaston Infra OÜ по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Договорная стоимость строительных работ составляет 1,65 миллиона евро, из них 215 000 евро — участие AS Tallinna Vesi. Согласно договору, работы должны заврешиться в июле 2020 г.
Строительные работы будут проводиться поэтапно, с поочередным закрытием для движения транспорта соответствующих участков дороги. Местным жителям и работникам расположенных в районе учреждений и предприятий будет обеспечиваться проезд. Всех участников движения просят следовать требованиям временных средств организации движения.
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