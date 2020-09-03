КАРТА | В Кристийне в субботу состоится третий Народный забег

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе пригласил на старт всех любителей спорта. ”Среди живущих в Таллинне поклонников физической культуры наш Народный забег стал уже популярным мероприятием, объединяющим людей разных возрастов. Нам очень приятно, что эта традиция продолжается, так как одним из приоритетов деятельности Управы является расширение возможностей для занятий спортом и двигательной активности на свежем воздухе в нашем районе. Приглашаем всех принять участие в забеге, дистанция подходит также и начинающим, причем она пролегает по уникальному парку, знаменитому своими историей и богатым природным разнообразием”, — сказал Рийбе.

Длина дистанции Народного забега 5 километров, она состоит из двух кругов по 2,5 км. Участники пробегут по улицам Ряэгу, Варесе и Линну теэ, а старт и финиш расположатся возле Дома детского творчества KULLO (см. схему).

Все финишировавшие бегуны будут награждены специальными медалями третьего Народного забега Кристийне.

Внимание! Предварительная регистрация продолжится по 3-е сентября включительно. Регистрация и выдача стартовых материалов на месте в день забега будет проходить в штабе состязания и начнется в 10.00.

Информация и регистрация: stamina.ee/et/Kristiine.

Управа Кристийне