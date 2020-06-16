КАРТА | В Кесклинне в десяти местах установят лежачих полицейских. Смотрите где!
В начале этой недели в Таллинне для успокоения движения началась установка дорожных порогов. В Кесклинне они будут установлены в десяти местах.
В начале этой недели в Таллинне для успокоения движения началась установка дорожных порогов. В Кесклинне они будут установлены в десяти местах.
„Мы очень серьезно относимся к повышению безопасности на дорогах в Кесклинне и поэтому в этом году в районе будет установлено десять дорожных порогов для успокоения движения на внутриквартальных дорогах”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.
По заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства пороги будут установлены на улицах Ластекоду, Выйстлузе, Кеваде, Рауа, Суйтсу, Вирмалисе, Таре, Виадукти, а также на Пярнуском шоссе и перекрестке улиц Фельманни и Вильмси. Всего на улицах Таллинна будет установлено 87 асфальтовых порогов. Работы осуществляет фирма AS TREF Nord. Стоимость работ составляет 307 000 евро. Срок окончания — сентябрь.
Дорожный порог (лежачий полицейский) — это возвышение на дороге, которое препятствует превышению скорости. Порог сделан из асфальта и бетона, так как такое решение является более долговечным и обеспечивает плавное преодоление порога, при этом вынуждая снизить скорость.
”В местах проведения работ действуют временные ограничения движения. Просим водителей следовать временным знакам и приносим извинения за доставленные неудобства”, — добавила Ану Аус.
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