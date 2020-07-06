КАРТА | В каких странах распространение коронавируса взято под контроль? Возвращаясь оттуда, не нужно сидеть две недели на карантине

Исходя из относительного числа инфицированных коронавирусом в стране, начиная с 6 июля люди, возвращающиеся в Эстонию из Болгарии, Хорватии, Люксембурга, Португалии, Швеции, Румынии, Чехии и Великобритании, должны две недели оставаться в самоизоляции.
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Если раньше прибывшие из Чехии и Хорватии не должны были сидеть на самоизоляции, то теперь они снова должны это сделать.
С 6 июля без необходимости двухнедельного карантина в Эстонию могут приезжать туристы из Австрии, Бельгии, Испании, Голландии, Ирландии, Исландии, Италии, Греции, Литвы, Лихтенштейна, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании, Венгрии и с Мальты.
Обязанность оставаться в карантине зависит от того, превышает ли в стране, откуда прибывают, количество заболевших на 100 000 населения 15 человек. Это означает, что в течение последних двух недель количество заражений на 100 000 должно быть 15 или меньше. Те, кто прибывают в Эстонию из страны, где эта цифра больше, должны при прибытии в Эстонию на две недели остаться в карантине.
По состоянию на 6 июля этот показатель в Эстонии составляет 0,90. Что касается соседей, то в Латвии показатель составляет 0,69, в Литве — 1,40, в Финляндии — 1,99, зато в России — 66,17.
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