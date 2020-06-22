КАРТА | В каких странах распространение коронавируса взято под контроль? Возвращаясь оттуда, не нужно сидеть две недели на карантине

Помимо Бельгии без обязательного карантина в Эстонию могу въезжать люди из Австрии, Нидерландов, Хорватии, Ирландии, Исландии, Италии, Греции, Кипра, Литвы, Люксембурга, Лихтенштейна, Латвии, Норвегии, Франции, Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании, Чехии, Венгрии, Испании и Мальты.

Обязанность оставаться в карантине зависит от того, превышает ли в стране, откуда прибывают, количество заболевших на 100 000 населения 15 человек. Это означает, что в течение последних двух недель количество заражений на 100 000 должно быть 15 или меньше. Те, кто прибывают в Эстонию из страны, где эта цифра больше, должны при прибытии в Эстонию на две недели остаться в карантине.

По состоянию на 22 июня этот показатель в Эстонии составляет 3,17, что выше, чем в большинстве соседних стран: в Латвии показатель составляет 1,22, в Литве — 3,08, в Финляндии — 2,92, зато в России — 80,18.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!