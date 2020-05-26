КАРТА | В центре Таллинна установят несколько десятков уличных туалетов

”На летний период с 1 июня по конец октября Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства установит в городе 44 временных уличных туалета. Из них более половины, 27 туалетов, будут установлены в Кесклинне. Уличные туалеты будут установлены в парках и на парковках в 16 местах, в которых летом обычно бывает много людей”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Туристы и жители столицы смогут пользоваться уличными туалетами на Тоомпеа на улице Фальги, в парке Хирве, Фальги, Канути, на Башенной площади, на парковках улиц Валли и Пирита, около Певческого поля, Горхолла, церкви Нигулисте и в нескольких местах в Кадриорге (места обозначены на карте). Часть туалетов будет установлена до 30 сентября.

Каждое утро до 7.00 и каждый вечер после 17.00 туалеты будут убирать и дезинфицировать. Часть их них будут чистить и днем.

”Кроме этого, на улице Рейди планируется установить стационарный туалет, подсоединенный к городской канализации, которым смогут пользоваться и люди с ограниченными возможностями. Туалет будет установлен на углу улицы Пикксильма к 15 июня”, — добавила Ану Аус.