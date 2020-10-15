КАРТА | В центре Таллинна бесплатно предлагают светоотражатели

Работники управы района Кесклинн и Кесклиннского молодежного центра совместно с добровольцами из школ разместили сегодня во второй половине дня отражатели в 20 зеленых зонах и на игровых площадках района. Всего было развешено более, чем 2000 отражателей. Места раздачи отражателей обозначены на карте.

“Раздача светоотражателей - это наша ежегодная кампания, с помощью которой мы привлекаем внимание к безопасности дорожного движения. Главное правило в темное время на улице - быть заметным и светоотражатель в этом большой помощник. Поэтому мы приглашаем всех прийти на одну из площадок и взять себе отражатель или принести свой”, - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Опыт управы района Кесклинн показывает, что отражателей обычно хватает лишь на несколько дней. Поэтому управа призывает другие учреждения и горожан принести свои отражатели на площадки.

“Призываем также жителей и работающие в Кесклинне организации сделать маленькое доброе дело и принести на площадки свои отражатели, чтобы поделиться им с другими. Кампания продлится пока не закончатся отражатели”, - добавила старейшина района Кесклинн.

Управа Кесклинна