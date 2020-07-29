29.07.2020, 10:51

КАРТА | В августе временно меняется маршрут автобуса линии 4


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КАРТА | В августе временно меняется маршрут автобуса линии 4
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В связи со строительными работами на улице Талудевахе с утра четверга, 6 августа, до конца рабочего дня воскресенья, 6 сентября, автобусы, следующие маршрутом 4, в районе Тискре будут направлены в объезд.

Движение на улице Талудевахе станет односторонним, а его направление станет обратным привычному маршруту следования автобусов. Это значит, что автобусы будут обслуживать улицу в обратном направлении: поедут по ул. Раннамыйза и совершат поворот направо на ул. Кескпяэва (обычно автобус выезжает с ул. Кескпяэва на ул. Раннамыйза).

Движение по направлению к Тискре организовано в таком порядке: улицы Раннамыйза, Кескпяэва, Талудевахе, Вахепере.

Для лучшего обслуживания пассажиров на улице Раннамыйза будут делаться две дополнительные остановки: ”Вахепере” и ”Тискре”. Остановка ”Кескпяэва” на ул. Талудевахе и остановка ”Тискре” на ул. Вахепере будут перенесены, расположатся на другой стороне улицы и в противоположном направлении движения.

По направлению к Вяйке-Ыйсмяэ автобус проследует с ул. Вахепере на ул. Раннамыйза, остановки ”Тискре” на ул. Раннамыйза не будет.

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