КАРТА | Уровень заражения коронавирусом в городах и волостях: Силламяэ и Нарва значительно опередили Таллинн

Средний показатель заболеваемости на 100 000 человек по всей Эстонии за последние 14 дней составляет 336,12. За последние сутки в Эстонии выявлен 191 случай заражения коронавирусом.

Согласно данным Департамента здоровья, самая критическая ситуация в Силламяэ, где уровень заболеваемости приближается к тысячи — 937,50. В Нарве он составляет 850,96 и в Кохтла-Ярве — 786,22.

Также очень высокий показатель в волости Ляэнеранна в Пярнумаа — 629,53.

В Харьюмаа каждый день прибавляется много новых случаев заражения коронавирусом, но так как численность населения там самая большая, то показатель заболеваемости остается не на самом высоком уровне. Самый высокий уровень заболеваемости в волости Кийли — 547,99; за ней следуют Виймси — 467,09, и город Таллинн — 408,57.

Самый низкий уровень заболеваемости в волостях Рыуге (37,66), Сетомаа(31,50) и Пыхья-Пярнумаа (36,63).

Смотрите карту!

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!