КАРТА: Управа Пыхья-Таллинна проведет опрос на тему расширения зоны платной парковки

С предложением сделать парковку платной к Таллиннскому транспортному департаменту обратились сами жители Каламая и некоторых прилегающих к нему улиц.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, речь идет о серьезном изменении, в результате которого сократится количество занимающих парковочные места непригодных для использования автомобилей и освободятся места для тех, кто в них нуждается. С другой стороны, расширение платной парковки создаст определенные неудобства.

”Я считаю, что такие важные изменения должны происходить исключительно в интересах местных жителей и с их согласия. Поэтому мы приняли решение выяснить их отношение к данному предложению. В первую очередь мы ждем обратной связи от жителей Каламая и Кельмикюла, а также от людей, которые по каким-либо причинам часто там бывают”, — сказал Ярвелайд.

Местным жителям предлагается выразить свое отношение к предложению о включении в зону платной парковки территории Каламая между улицей Копли и морем, а также участка между ул. Теллискиви и границей с районом Кесклинн. Транспортный департамент подготовил карту, на которой обозначена возможная новая зона платной парковки в Пыхья-Таллинне.