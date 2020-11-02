02.11.2020, 10:48

КАРТА | Участок Пярнуского шоссе в Нымме будет частично перекрыт из-за канализационных работ


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КАРТА | Участок Пярнуского шоссе в Нымме будет частично перекрыт из-за канализационных работ
Foto: AS Tallinna Vesi

В период 3-20 ноября в вечернее и ночное время изменится организация движения на отрезке Пярнуского шоссе от улицы Туру до улицы Раудтеэ в Таллинне. Изменения будут вступать в силу в 20:00 и действовать до 6:00 раннего утра.

На этом участке делаются работы по обновлению трубопровода канализации по заказу AS Tallinna Vesi. В связи с этим строительная техника и оборудование буду частично располагаться на проезжей части.

На время работ будет открыто движение в двух направлениях, и Tallinna Vesi просит соблюдать временный распорядок движения.

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