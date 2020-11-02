КАРТА | Участок Пярнуского шоссе в Нымме будет частично перекрыт из-за канализационных работ

На этом участке делаются работы по обновлению трубопровода канализации по заказу AS Tallinna Vesi. В связи с этим строительная техника и оборудование буду частично располагаться на проезжей части.

На время работ будет открыто движение в двух направлениях, и Tallinna Vesi просит соблюдать временный распорядок движения.