КАРТА | Участок Пярнуского шоссе в Нымме будет частично перекрыт из-за канализационных работ

В период 3-20 ноября в вечернее и ночное время изменится организация движения на отрезке Пярнуского шоссе от улицы Туру до улицы Раудтеэ в Таллинне. Изменения будут вступать в силу в 20:00 и действовать до 6:00 раннего утра.
На этом участке делаются работы по обновлению трубопровода канализации по заказу AS Tallinna Vesi. В связи с этим строительная техника и оборудование буду частично располагаться на проезжей части.
На время работ будет открыто движение в двух направлениях, и Tallinna Vesi просит соблюдать временный распорядок движения.
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