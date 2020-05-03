КАРТА | Троллейбус №3 временно изменит маршрут

”Следующий в Мустамяэ троллейбус №3 будет временно поворачивать с бульвара Каарли на Тоомпуйестеэ, ехать дальше по улице Техника и выезжать на улицу Эндла, а не следовать напрямую с бульвара Каарли на Эндла. В связи с тем, что троллейбус пойдет в объезд, могут возникнуть отклонения от графика. Мы приносим извинения за временные неудобства, которые связаны с ремонтом на перекрёстке Койду-Эндла и надеемся на понимание”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

В связи с изменением маршрута троллейбуса №3 будут добавлены следующие остановки: Тынисмяги (на Тоомпуйестеэ), отель Таллинн, Кельмикюла, Техника и Эндла. Троллейбус не будет останавливаться на остановке Тынисмяги на улице Эндла и на остановке Койду на улице Суур-Амеэрика. В направлении торгового центра Kaubamaja маршрут следования троллейбуса не изменится. Информация об изменении маршрута будет размещена на остановках Каубамая, Эстония, Вабадузе вяльяк и на временно не задействованных остановках Тынисмяги и Койду. Изменение маршрута троллейбуса не затронет автобусное движение.

До 3 мая продолжатся ремонтные работы на перекрёстке улиц Койду и Луйсе, в результате которых улица Луйсе временно закрыта для движения. Участники движения могут воспользоваться улицей Эндла, которая на время работ является для автомобилей двухсторонней.

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