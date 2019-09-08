8 сентября в связи с проведением Таллиннского марафона и Осеннего забега продолжаются изменения в организации движения транспорта, в том числе и общественного. Все должно закончиться в 16:00. Нажмите на интерактивной карте кнопку воскресенье (pühapäev) и затем перетяните внизу временной маркер, чтобы увидеть как изменяется движение в разные часы дня.
КАРТА: Таллиннский марафон и организация движения. Памятка для всех, кто собирается в воскресенье в центр Таллинна
Для проведения забега будет приостановлено дорожное движение на следующих отрезках улиц и в следующие времена:
- На Пярнуском шоссе (от площади Виру до бульвара Эстония) с 8:45 до 9:10 и с 10:00 до 10:25;
- На бульваре Мере и на Раннамяэ теэ с 8:30 до 16:00;
- На улице Сууртюки (от бульвара Пыхья до Тоомпуйестеэ) с 8:30 до 16:00);
- На бульваре Пыхья (от бульвара Мере до улицы Соо) с 8:50 до 9:50;
- На бульваре Пыхья (от улицы Соо до улицы Копли) с 9:10 до 15:45;
- На улицах Курси и Каласадама с 8:50 до 9:30;
- На улицах Каларанна, Весиленнуки и Леннусадама с 8:50 до 9:35;
- На улице Теэстузе (от улицы Соо до улицы Каларанна) с 9:05 до 9:45;
- На улице Соо с 8:50 до 9:50;
- На улице Копли (от улицы Малева до бульвара Пыхья) с 9:10 до 15:45;
- На улице Копли (от улицы Сыле до конечной остановки трамваев) с 10:25 до 14:00;
- На улице Ристику (от улицы Копли до бульвара Кольде) с 9:15 до 11:15;
- На бульваре Кольде, в т.ч. на перекрестке между бульваром Кольде и улицей Сыле с 9:25 до 11:55;
- На пешеходно-велосипедных дорожках пляжа Строоми с 10:00 до 14:20;
- На улицах Лахепеа и Сооди с 9:35 до 11:10;
- На Палдиском шоссе в обоих направлениях движения (от разворота на улице Лахепеа до улицы Оявеэре), кроме общественного транспорта, с 9:35 до 11:25. Объезд в направлении въезда в город и выезда из города будет направлен через Мустамяэ теэ — Таммсааре теэ — Эхитаяте теэ;
- На улице Мустйыэ (от Палдиского шоссе до улицы Кыргепинге) и на пешеходно-велосипедной дорожке улицы Кыргепинге с 9:35 до 11:15;
- На пешеходно-велосипедной дорожке Эхитаяте теэ со стороны зоопарка с 9:40 до 11:40;
- На пешеходно-велосипедных дорожках Палдиского шоссе от ворот Зоопарка до Эхитаяте теэ и в пешеходном туннеле дорожного узла Хааберсти от 9:50 до 12:20;
- На пешеходно-велосипедных дорожках Раннамыйза теэ с 9:55 до 12:40;
- На пешеходно-велосипедных дорожках Вана-Раннамыйза теэ с 10:00 до 12:50;
- На тропе здоровья Ыйсмяэского болота с 10:10 до 13:00;
- На пешеходно-велосипедной дорожке улицы Вабаыхумуузеуми с 10:15 до 13:20;
- На пешеходно-велосипедной дорожке по побережью от Эстонского музея под открытым небом до пляжа Строоми с 9:40 до 13:40;
- На улице Пельгулинна с 9:30 до 13:30;
- На улице Коплиранна с 10:20 до 13:40;
- На улице Анкру с 10:20 до 14:45;
- На улицах Сепа и Малева с 10:25 до 15:15;
На проходящей через Каламая, Пыхья-Таллинн и Кесклинн трассе забега и на прилегающих к ней улицах организация движения будет осуществляться в соответствии с согласованной схемой дорожного движения. Движение будет нарушено с 8:00 до 16:00.
В порт можно будет попасть через улицы Уус-Садама и Ахтри. Более точные указания зависят от хода строительства Рейди теэ.
Дорожное движение будет открыто после окончания забега и уборки средств организации дорожного движения, на основании распоряжения, поступившего от штаба оперативного управления.
Для установки и уборки средств организации дорожного движения, движение вблизи маршрута забега может быть нарушено с 00:30 до 18:00.
Дорожное движение будут организовывать лицензированные регулировщики. Безопасность забега будут обеспечивать регулировщики дорожного движения, охранники и судьи на трассе. Жители, оперативные автомобили и транспорт местных учреждений будут пропускаться на усмотрение регулировщиков, согласно принятым решениям и сигналам.
Общественный транспорт:
ТРАМВАИ № 1 и 2 НЕ БУДУТ ХОДИТЬ с 8:00 до 16:00
ТРАМВАИ № 3 и 4 НЕ БУДУТ ХОДИТЬ с 8:00 до 11:00
АВТОБУС № 3 НЕ БУДЕТ ХОДИТЬ с 8:00 до 10:30, ПЕРЕНАПРАВЛЕН с 10:30 до 16:00
С 8:00 до 16:00 автобусы линии № 3 будут перенаправлены в направлении из города по Нарвскому шоссе, улице Хобуяама, улице Ахтри, бульвару Мере, и в направлении в город по улице Нийне, бульвару Пыхья, Суур-Раннавярав, бульвару Мере.
ТОП
Объезд в направлении Рандла: Нарвское шоссе, улица Хобуяама, улица Ахтри, бульвар Мере
Объезд в направлении Веэренни: Улица Нийне, бульвар Пыхья, Суур-Раннавярав, бульвар Мере, улица Хобуяама
НЕДЕЙСТВУЮЩИЕ ОСТАНОВКИ:
В направлении Рандла: Мере пуйестеэ
В направлении Веэренни: Мере пуйестеэ
АВТОБУСЫ № 21 и 21B БУДУТ ПЕРЕНАПРАВЛЕНЫ С 8:00 до 16:00
Объезд в направлении Какумяэ: Тоомпуйестеэ, улица Эндла
Объезд в направлении Балтийского вокзала: бульвар Каарли, улица Тоомпеа, бульвар Каарли, Тоомпуйестеэ
НЕДЕЙСТВУЮЩИЕ ОСТАНОВКИ:
В направлении Какумяэ: Линнахалль, Мере пуйестеэ, Виру, Вабадузе вяльяк
В направлении Балтийского вокзала: Вабадузе вяльяк
ВРЕМЕННЫЕ ОСТАНОВКИ:
В направлении Какумяэ: А. Адамсони
В направлении Балтийского вокзала: Тынисмяги (бульвар Каарли), Хотелль ”Таллинн”
АВТОБУС № 33 — ЛИНИЯ УКОРОЧЕНА с 9:30 до 16:00 (конечная остановка — МАЛЕВА)
Линия укорочена до перекрестка между улицей Сыле и улицей Копли, и конечной остановкой в направлении центра города будет остановка Малева.
АВТОБУС № 36 БУДЕТ ПЕРЕНАПРАВЛЕН с 8:00 до 16:00 (начальная остановка — ЭСТОНИЯ)
Объезд в направлении Вяйке-Ыйсмяэ: Площадь Театри, бульвар Эстония, улица г. Отса, Пярнуское шоссе
Объезд в направлении Виру: Пярнуское шоссе, бульвар Эстония, площадь Театри
НЕДЕЙСТВУЮЩИЕ ОСТАНОВКИ:
В направлении Вяйке-Ыйсмяэ: Виру
В направлении Виру: Вабадузе вяльяк, Виру
ВРЕМЕННЫЕ ОСТАНОВКИ:
В направлении Вяйке-Ыйсмяэ: Эстония (начальная остановка)
В направлении Виру: Эстония (конечная остановка)
АВТОБУС № 40 БУДЕТ ПЕРЕНАПРАВЛЕН с 9:00 до 12:00
Объезд в направлении Пельгуранна: Тоомпуйестеэ, улица Техника и Палдиское шоссе
Объезд в направлении центра ”Виру”: Бульвар Каарли, улица Тоомпеа, бульвар Каарли, Тоомпуйестеэ
НЕДЕЙСТВУЮЩИЕ ОСТАНОВКИ:
В направлении Пельгуранна: Линнахалль, Мере пуйестеэ, Виру, Вабадузе вяльяк, Тынисмяги, Хотелль ”Таллинн”
В направлении центра ”Виру”: Вабадузе вяльяк
ВРЕМЕННЫЕ ОСТАНОВКИ:
В направлении Пельгуранна: Ристику, Сыле, Ядала
В направлении центра ”Виру”: Кольде пуйестеэ (улица Сыле), Ядала, Ристику
АВТОБУСЫ № 41 и 41B БУДУТ ПЕРЕНАПРАВЛЕНЫ С 8:00 до 16:00
Объезд в направлении Какумяэ: Тоомпуйестеэ, улица Техника и Палдиское шоссе
Объезд в направлении Балтийского вокзала: Бульвар Каарли, улица Тоомпеа, бульвар Каарли, Тоомпуйестеэ
НЕДЕЙСТВУЮЩИЕ ОСТАНОВКИ:
В направлении Какумяэ: Линнахалль, Мере пуйестеэ, Виру, Вабадузе вяльяк, Тынисмяги, Хотелль ”Таллинн”
В направлении Балтийского вокзала: Вабадузе вяльяк
ВРЕМЕННЫЕ ОСТАНОВКИ:
В направлении Балтийского вокзала: А. Адамсони, Тынисмяги (бульвар Каарли), Хотелль ”Таллинн”
АВТОБУС № 50 — ЛИНИЯ УДЛИНЕНА с 8:00 до 11:00
Удлинение в направлении города: Улица Маяка, улица Лубья, Тартуское шоссе, бульвар Рявала, улица А. Лайкмаа, улица Гонсиори
Удлинение в направлении Ласнамяэ: Улица Гонсиори, улица Пронкси, Тартуское шоссе, улица Ласнамяэ, улица Маяка, Петербургское шоссе, улица Маяка, Маяка пыйк
ВРЕМЕННЫЕ ОСТАНОВКИ:
В направлении центра города: Трамвайная остановка Маяка пыйк (ул. Маяка), трамвайная остановка Маяка, трамвайная остановка Сикупилли, Буссияам (автобусная остановка на Тартуском шоссе), Кесктург (автобусная остановка на Тартуском шоссе), Торнимяэ (бульвар Рявала), Кунстиакадеэмиа (остановка Гонсиори линий 67 и 68)
В направлении Ласнамяэ: Кунстиакадеэмиа (остановка Гонсиори линий 67 и 68), Кесктург (автобусная остановка на Тартуском шоссе), Буссияам (автобусная остановка на Тартуском шоссе) трамвайная остановка Сикупилли, трамвайная остановка Маяка.
АВТОБУС № 59 БУДЕТ ПЕРЕНАПРАВЛЕН с 9:00 до 12:00
Объезд в направлении Пикакари: Палдиское шоссе, улица Сыле, улица Ситси, Пальяссааре теэ
Объезд в направлении Балтийского вокзала: Пальяссааре теэ, улица Ситси, улица Сыле, Палдиское шоссе
НЕДЕЙСТВУЮЩИЕ ОСТАНОВКИ:
В направлении Пикакари: Теллискиви, Хярьяпеа, Маиси, Рукки, Ангерья, Эрика, Карьямаа, Теэстузе
В направлении Балтийского вокзала: Теэстузе, Карьямаа, Эрика, Стандард, Рукки, Маиси, Хярьяпеа, Теллискиви
ВРЕМЕННЫЕ ОСТАНОВКИ:
В направлении Пикакари: Ристику, Сыле, Ядала, Кольде пуйестеэ (улица Сыле), Нису, Эхте, Нийди, Ситси
В направлении Балтийского вокзала: Ситси, Нийди, Эхте, Нису, Кольде пуйестеэ (улица Сыле), Ядала, Ристику
АВТОБУС № 72 — ЛИНИЯ УКОРОЧЕНА с 9:30 до 16:00 (конечная остановка — МАЛЕВА)
Линия укорочена до перекрестка между улицей Сыле и улицей Копли, и конечной остановкой в направлении центра города будет остановка Малева.
АВТОБУС № 73 НЕ БУДЕТ ХОДИТЬ с 8:00 до 10:30, ПЕРЕНАПРАВЛЕН с 10:30 до 16:00
С 8:00 до 16:00 автобусы линии № 73 в направлении из города будут перенаправляться на объезд по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, улице Гонсиори, улице А. Лайкмаа, улице Хобуяама, улице Ахтри, бульвару Мере, бульвару Пыхья, и в направлении Веэренни на объезд по улице Ахтри, улице Хобуяама, Нарвскому шоссе и Пярнускому шоссе. В направлении в город по бульвару Мере, улице Ахтри, улице Хобуяама, Нарвскому шоссе, Пярнускому шоссе.
Объезд в направлении Теэстузе: Нарвское шоссе, улица Хобуяама, улица Ахтри, бульвар Мере
Объезд в направлении Веэренни: Улица Нийне, бульвар Пыхья, Суур-Раннавярав, бульвар Мере, улица Хобуяама
НЕДЕЙСТВУЮЩИЕ ОСТАНОВКИ:
В направлении Рандла: Мере пуйестеэ
В направлении Веэренни: Мере пуйестеэ
ВРЕМЕННЫЕ ОСТАНОВКИ:
В направлении Рандла: Мере пуйестеэ
В направлении Веэренни: Мере пуйестеэ
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