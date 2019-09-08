КАРТА: Таллиннский марафон и организация движения. Памятка для всех, кто собирается в воскресенье в центр Таллинна

Для проведения забега будет приостановлено дорожное движение на следующих отрезках улиц и в следующие времена:

На Пярнуском шоссе (от площади Виру до бульвара Эстония) с 8:45 до 9:10 и с 10:00 до 10:25;

На бульваре Мере и на Раннамяэ теэ с 8:30 до 16:00;

На улице Сууртюки (от бульвара Пыхья до Тоомпуйестеэ) с 8:30 до 16:00);

На бульваре Пыхья (от бульвара Мере до улицы Соо) с 8:50 до 9:50;

На бульваре Пыхья (от улицы Соо до улицы Копли) с 9:10 до 15:45;

На улицах Курси и Каласадама с 8:50 до 9:30;

На улицах Каларанна, Весиленнуки и Леннусадама с 8:50 до 9:35;

На улице Теэстузе (от улицы Соо до улицы Каларанна) с 9:05 до 9:45;

На улице Соо с 8:50 до 9:50;

На улице Копли (от улицы Малева до бульвара Пыхья) с 9:10 до 15:45;

На улице Копли (от улицы Сыле до конечной остановки трамваев) с 10:25 до 14:00;

На улице Ристику (от улицы Копли до бульвара Кольде) с 9:15 до 11:15;

На бульваре Кольде, в т.ч. на перекрестке между бульваром Кольде и улицей Сыле с 9:25 до 11:55;

На пешеходно-велосипедных дорожках пляжа Строоми с 10:00 до 14:20;

На улицах Лахепеа и Сооди с 9:35 до 11:10;

На Палдиском шоссе в обоих направлениях движения (от разворота на улице Лахепеа до улицы Оявеэре), кроме общественного транспорта, с 9:35 до 11:25. Объезд в направлении въезда в город и выезда из города будет направлен через Мустамяэ теэ — Таммсааре теэ — Эхитаяте теэ;

На улице Мустйыэ (от Палдиского шоссе до улицы Кыргепинге) и на пешеходно-велосипедной дорожке улицы Кыргепинге с 9:35 до 11:15;

На пешеходно-велосипедной дорожке Эхитаяте теэ со стороны зоопарка с 9:40 до 11:40;

На пешеходно-велосипедных дорожках Палдиского шоссе от ворот Зоопарка до Эхитаяте теэ и в пешеходном туннеле дорожного узла Хааберсти от 9:50 до 12:20;

На пешеходно-велосипедных дорожках Раннамыйза теэ с 9:55 до 12:40;

На пешеходно-велосипедных дорожках Вана-Раннамыйза теэ с 10:00 до 12:50;

На тропе здоровья Ыйсмяэского болота с 10:10 до 13:00;

На пешеходно-велосипедной дорожке улицы Вабаыхумуузеуми с 10:15 до 13:20;

На пешеходно-велосипедной дорожке по побережью от Эстонского музея под открытым небом до пляжа Строоми с 9:40 до 13:40;

На улице Пельгулинна с 9:30 до 13:30;

На улице Коплиранна с 10:20 до 13:40;

На улице Анкру с 10:20 до 14:45;

На улицах Сепа и Малева с 10:25 до 15:15;

На проходящей через Каламая, Пыхья-Таллинн и Кесклинн трассе забега и на прилегающих к ней улицах организация движения будет осуществляться в соответствии с согласованной схемой дорожного движения. Движение будет нарушено с 8:00 до 16:00.

В порт можно будет попасть через улицы Уус-Садама и Ахтри. Более точные указания зависят от хода строительства Рейди теэ.

Дорожное движение будет открыто после окончания забега и уборки средств организации дорожного движения, на основании распоряжения, поступившего от штаба оперативного управления.

Для установки и уборки средств организации дорожного движения, движение вблизи маршрута забега может быть нарушено с 00:30 до 18:00.

Дорожное движение будут организовывать лицензированные регулировщики. Безопасность забега будут обеспечивать регулировщики дорожного движения, охранники и судьи на трассе. Жители, оперативные автомобили и транспорт местных учреждений будут пропускаться на усмотрение регулировщиков, согласно принятым решениям и сигналам.

Общественный транспорт:





ТРАМВАИ № 1 и 2 НЕ БУДУТ ХОДИТЬ с 8:00 до 16:00

ТРАМВАИ № 3 и 4 НЕ БУДУТ ХОДИТЬ с 8:00 до 11:00

АВТОБУС № 3 НЕ БУДЕТ ХОДИТЬ с 8:00 до 10:30, ПЕРЕНАПРАВЛЕН с 10:30 до 16:00

С 8:00 до 16:00 автобусы линии № 3 будут перенаправлены в направлении из города по Нарвскому шоссе, улице Хобуяама, улице Ахтри, бульвару Мере, и в направлении в город по улице Нийне, бульвару Пыхья, Суур-Раннавярав, бульвару Мере.

Объезд в направлении Рандла: Нарвское шоссе, улица Хобуяама, улица Ахтри, бульвар Мере

Объезд в направлении Веэренни: Улица Нийне, бульвар Пыхья, Суур-Раннавярав, бульвар Мере, улица Хобуяама

НЕДЕЙСТВУЮЩИЕ ОСТАНОВКИ:

В направлении Рандла: Мере пуйестеэ

В направлении Веэренни: Мере пуйестеэ

АВТОБУСЫ № 21 и 21B БУДУТ ПЕРЕНАПРАВЛЕНЫ С 8:00 до 16:00

Объезд в направлении Какумяэ: Тоомпуйестеэ, улица Эндла

Объезд в направлении Балтийского вокзала: бульвар Каарли, улица Тоомпеа, бульвар Каарли, Тоомпуйестеэ

НЕДЕЙСТВУЮЩИЕ ОСТАНОВКИ:

В направлении Какумяэ: Линнахалль, Мере пуйестеэ, Виру, Вабадузе вяльяк

В направлении Балтийского вокзала: Вабадузе вяльяк

ВРЕМЕННЫЕ ОСТАНОВКИ:

В направлении Какумяэ: А. Адамсони

В направлении Балтийского вокзала: Тынисмяги (бульвар Каарли), Хотелль ”Таллинн”

АВТОБУС № 33 — ЛИНИЯ УКОРОЧЕНА с 9:30 до 16:00 (конечная остановка — МАЛЕВА)

Линия укорочена до перекрестка между улицей Сыле и улицей Копли, и конечной остановкой в направлении центра города будет остановка Малева.

АВТОБУС № 36 БУДЕТ ПЕРЕНАПРАВЛЕН с 8:00 до 16:00 (начальная остановка — ЭСТОНИЯ)

Объезд в направлении Вяйке-Ыйсмяэ: Площадь Театри, бульвар Эстония, улица г. Отса, Пярнуское шоссе

Объезд в направлении Виру: Пярнуское шоссе, бульвар Эстония, площадь Театри

НЕДЕЙСТВУЮЩИЕ ОСТАНОВКИ:

В направлении Вяйке-Ыйсмяэ: Виру

В направлении Виру: Вабадузе вяльяк, Виру

ВРЕМЕННЫЕ ОСТАНОВКИ:

В направлении Вяйке-Ыйсмяэ: Эстония (начальная остановка)

В направлении Виру: Эстония (конечная остановка)

АВТОБУС № 40 БУДЕТ ПЕРЕНАПРАВЛЕН с 9:00 до 12:00

Объезд в направлении Пельгуранна: Тоомпуйестеэ, улица Техника и Палдиское шоссе

Объезд в направлении центра ”Виру”: Бульвар Каарли, улица Тоомпеа, бульвар Каарли, Тоомпуйестеэ

НЕДЕЙСТВУЮЩИЕ ОСТАНОВКИ:

В направлении Пельгуранна: Линнахалль, Мере пуйестеэ, Виру, Вабадузе вяльяк, Тынисмяги, Хотелль ”Таллинн”

В направлении центра ”Виру”: Вабадузе вяльяк

ВРЕМЕННЫЕ ОСТАНОВКИ:

В направлении Пельгуранна: Ристику, Сыле, Ядала

В направлении центра ”Виру”: Кольде пуйестеэ (улица Сыле), Ядала, Ристику

АВТОБУСЫ № 41 и 41B БУДУТ ПЕРЕНАПРАВЛЕНЫ С 8:00 до 16:00

Объезд в направлении Какумяэ: Тоомпуйестеэ, улица Техника и Палдиское шоссе

Объезд в направлении Балтийского вокзала: Бульвар Каарли, улица Тоомпеа, бульвар Каарли, Тоомпуйестеэ

НЕДЕЙСТВУЮЩИЕ ОСТАНОВКИ: