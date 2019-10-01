КАРТА | Таллинн выиграет от закрытия TTV не много. Сколько город тратит на связи с общественностью и сколько — на образование?

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Меньше всего потратила на связи с общественностью волость Пыхья-Пярнумаа, всего 19 центов на одного жителя. Из городов самым экономным был Кохтла-Ярве, который потратил 83 цента на одного жителя. В общей сумме меньше всех потратила волость Рухну — 338 евро.

Если посчитать, что изменит закрытие TTV, то выяснится, что особо ничего. Выиграть надеются половину расходов на канал, то есть примерно 1,8 млн евро. Осталось бы примерно 4,2 млн евро расходов на связи с общественностью. Это было бы по-прежнему в 1,5 раза больше, чем у всех остальных самоуправлений вместе взятых. На одного жителя Таллинн тратил бы 9,8 евро и опустился бы в рейтинге самоуправлений всего на одно место, волость Кадрина опередила бы его.

На карте показаны расходы местных самоуправлений на связи с общественностью в 2018 году. Сверху можно выбрать расходы на одного жителя или расходы в целом.

В прошлом году Таллинн потратил на образование 510 евро на одного жителя, то есть 3387 евро на одного ребенка, который ходит в детский сад или школу. С этим показателем Таллинн был среди тех, кто меньше всех вкладывал в образование. Если все получаемые от закрытия TTV деньги направить на образование, то выигрыш составил бы примерно 4 евро на одного жителя, то есть 26 евро на одного ребенка. По сравнению с другими самоуправлениями, вклад Таллинна в образование по-прежнему остался бы скромным.

На картах показаны расходы местных самоуправлений на дошкольное и общее образование в 2018 году. На первой карте сверху можно выбрать расходы на одного жителя или расходы на одного ребенка, на второй — долю расходов на образование в бюджете самоуправления или долю вклада самоуправления в расходы на образование (остальное — поддержка государства).