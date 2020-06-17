КАРТА | Таллинн хочет создать велосипедную сеть в центре города

По словам вице-мэра Андрея Новикова, цель города — создать в центре дополнительные возможности для передвижения на велосипеде.

”Поскольку в последние годы город сосредоточился и внес большой вклад в создание пешеходно-велосипедных дорожек, а также объединение уже имеющихся велодорожек в единую сеть, попробуем наладить велосипедное движение и в центре города, — сказал Андрей Новиков. — Создание общей для автобусов и велосипедов проезжей части возможно лишь в некоторых местах центральной части города Südalinn, где нет пространства для иных решений и реальная скорость движения общественного транспорта сравнима со скоростью движения велосипедистов. Südalinn — один из сложнейших районов Таллинна, где исторически сложилась сеть улиц и найти из-за этого идеально подходящее решение часто очень сложно или вообще невозможно”.

Планируемая сеть из велодорожек в центре Таллинна

Если на отрезке от Каубамая до площади Виру уже нанесена дорожная разметка, то сейчас ведется подготовка к созданию похожей объединенной проезжей части на Нарва мнт. и Пярну мнт. возле кольца Виру и на Пярну мнт. возле церкви Яани. Также подготовка ведется на Тоомпуйестеэ возле Балтийского вокзала и бастионов Сконе.