КАРТА | Столичный Кесклинн принимает от строителей работы по дорожному ремонту

”Во время весны и лета в Кесклинне были частично или полностью отремонтированы улицы Сакала, Якоби, Ао, Крейцвальди, Татари и Уус-Татари. Кроме этого была отремонтирована поврежденная часть пешеходной дорожки на улице Веэренни, улица Ыллепруули и пешеходная дорожка перед зданием по адресу Пярнуское шоссе 50, а также дорога перед детским садом на улице Марди. Вчерашний осмотр показал, что на некоторых объектах еще нужно провести небольшие работы, но в целом дороги готовы и отрыты для движения”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

В ходе ремонта было заменено дорожное покрытие, заасфальтированы пешеходные дорожки, а также заменены поврежденные бордюры и канализационные люки.

Работы по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства выполнили фирмы AS TREF Nord и OÜ Watercom. Стоимость работ составила более 600 000 евро.

Управа Кесклинна