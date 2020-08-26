КАРТА | Столичный Кесклинн принимает от строителей работы по дорожному ремонту
Начавшийся в апреле ремонт внутриквартальных дорог таллиннского района Кесклинн завершен.
Начавшийся в апреле ремонт внутриквартальных дорог таллиннского района Кесклинн завершен.
”Во время весны и лета в Кесклинне были частично или полностью отремонтированы улицы Сакала, Якоби, Ао, Крейцвальди, Татари и Уус-Татари. Кроме этого была отремонтирована поврежденная часть пешеходной дорожки на улице Веэренни, улица Ыллепруули и пешеходная дорожка перед зданием по адресу Пярнуское шоссе 50, а также дорога перед детским садом на улице Марди. Вчерашний осмотр показал, что на некоторых объектах еще нужно провести небольшие работы, но в целом дороги готовы и отрыты для движения”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.
В ходе ремонта было заменено дорожное покрытие, заасфальтированы пешеходные дорожки, а также заменены поврежденные бордюры и канализационные люки.
Работы по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства выполнили фирмы AS TREF Nord и OÜ Watercom. Стоимость работ составила более 600 000 евро.
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