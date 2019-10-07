КАРТА: Со вторника будет частично закрыта улица Койду в центре Таллинна

В столичном районе Кесклинн начиная со вторника, 8 октября, начнется замена теплотрассы на двух участках улицы Койду. Работы являются подготовительным этапом к основательному ремонту улицы.
”Подготовительные работы для замены теплотрассы начнутся уже сегодня и это может привести к небольшим перебоям в движении. Начиная с утра вторника после часа пик будут примерно на десять дней закрыты два небольших участка улицы около домов по адресу Койду 10 и Койду 50. Движение будет направлено в объезд. Замена теплотрассы — это подготовительный этап к основательной реконструкции улицы, которая начнется во второй половине октября и продлится до лета”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Работы по замене теплотрассы были заказаны AS Utilitas. Их осуществляет AS KE Infra. Реконструкция улицы будет осуществлена по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Работы осуществит фирма YIT Eesti AS.
Работы по реконструкции улицы Койду пройдут на отрезке от Палдиского шоссе до улицы Эндла и будут включать в себя обновление сетей, дорожного покрытия, освещения и зеленых зон. В результате реконструкции на улице будет снижена скорость движения, появятся лежачие полицейские, а сама улица станет более дружелюбной для пешеходов и велосипедистов.
Точная дата начала реконструкции улицы и новая схема организации дорожного движения будет объявлены позже. Об изменениях отдельно оповестят местных жителей.
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