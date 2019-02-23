23.02.2019, 19:32

КАРТА: Смотрите, по какому маршруту пройдет факельное шествие EKRE и сочувствующих

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rus.delfi.ee
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КАРТА: Смотрите, по какому маршруту пройдет факельное шествие EKRE и сочувствующих
Kuvatõmmis

В воскресенье по случаю Дня независимости пройдет факельное шествие, в котором в числе прочих примет участие, например, Тынис Мяги.

Шествие партийцев EKRE и присоединившихся к ним начнется в 19.00 на площади Вабадузе и завершится там же примерно через час.

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