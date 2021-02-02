Хотя в Эстонии темпы вакцинации против коронавируса оказались ниже ожидаемых, они не сильно отличаются от данных стран-соседей.
02.02.2021, 20:08
КАРТА | Смотрите, какие темпы вакцинации против COVID-19 у наших соседей
По состоянию на 31 января немного быстрее шла вакцинация у литовцев и финнов.
В Литве было сделано 92 425 прививок. Учитывая, что каждому человеку нужно сделать два укола, то процент вакцинированных составляет 1,7. В Финляндии эти данным 162 277 и 1,5%.
В Эстонии сделано 38 055 уколов, процент полностью вакцинированных - 1,4%.
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