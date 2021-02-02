КАРТА | Смотрите, какие темпы вакцинации против COVID-19 у наших соседей

По состоянию на 31 января немного быстрее шла вакцинация у литовцев и финнов.

В Литве было сделано 92 425 прививок. Учитывая, что каждому человеку нужно сделать два укола, то процент вакцинированных составляет 1,7. В Финляндии эти данным 162 277 и 1,5%.

В Эстонии сделано 38 055 уколов, процент полностью вакцинированных - 1,4%.

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