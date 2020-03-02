КАРТА | Смотрите, какие населенные пункты через месяц могут остаться без аптек. Есть ли среди них ваш?

Для достижения одной из основных целей реформы - усилить роль провизора в системе здравоохранения - с 1 апреля в стране смогут работать только те аптеки, большая часть активов которой принадлежит провизору.
В настоящий момент участие провизора имеют 223 аптеки из 494, в свою очередь из этого числа основной пакет предприятия принадлежит провизору у 190 аптек. То есть только последние смогут спокойно продолжить работу, 304 аптеки не отвечают новым требованиям.
Почти в каждом уезде сейчас есть поселки, где сохранение аптек под вопросом. Таких населенных пунктов, которые не находятся в непосредственной близи от городов и которые могут через месяц остаться без аптек, - 34.
Приводим список этих сел, поселков и городов с разбивкой по уездам:
Харьюмаа — Хаабенеэме, Коза, Куусалу, Лауласмаа, Локса, Мурасте, Палдиски, Саку;
Хийумаа — Эммасте, Кяйна, Кярдина;
Ида-Вирумаа — район Ору в Кохтла-Ярве;
Йыгевамаа — Авинурме;
Ярвамаа — Вяэтса;
Ляэнемаа — Кулламаа, Ристи;
Ляэне-Вирумаа — Азери, Хальяла, Кадрина;
Пылвамаа — Ряпина;
Пярнумаа — Лихула, Пайкузе, Сурью, Уулу;
Сааремаа — Лийва;
Тартумаа — Рынгу;
Валгамаа — Отепя, Сангасте, Тырва, Валга;
Вильяндимаа — Ямеяла, Кыпу, Мустла, Выхма.
В Рапламаа и Вырумаа таких поселков нет.
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