КАРТА | Смотрите, какие населенные пункты через месяц могут остаться без аптек. Есть ли среди них ваш?

Для достижения одной из основных целей реформы - усилить роль провизора в системе здравоохранения - с 1 апреля в стране смогут работать только те аптеки, большая часть активов которой принадлежит провизору.

В настоящий момент участие провизора имеют 223 аптеки из 494, в свою очередь из этого числа основной пакет предприятия принадлежит провизору у 190 аптек. То есть только последние смогут спокойно продолжить работу, 304 аптеки не отвечают новым требованиям.

Почти в каждом уезде сейчас есть поселки, где сохранение аптек под вопросом. Таких населенных пунктов, которые не находятся в непосредственной близи от городов и которые могут через месяц остаться без аптек, - 34.

Приводим список этих сел, поселков и городов с разбивкой по уездам:

Харьюмаа — Хаабенеэме, Коза, Куусалу, Лауласмаа, Локса, Мурасте, Палдиски, Саку;

Хийумаа — Эммасте, Кяйна, Кярдина;

Ида-Вирумаа — район Ору в Кохтла-Ярве;

Йыгевамаа — Авинурме;

Ярвамаа — Вяэтса;

Ляэнемаа — Кулламаа, Ристи;

Ляэне-Вирумаа — Азери, Хальяла, Кадрина;

Пылвамаа — Ряпина;

Пярнумаа — Лихула, Пайкузе, Сурью, Уулу;

Сааремаа — Лийва;

Тартумаа — Рынгу;

Валгамаа — Отепя, Сангасте, Тырва, Валга;

Вильяндимаа — Ямеяла, Кыпу, Мустла, Выхма.

В Рапламаа и Вырумаа таких поселков нет.

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