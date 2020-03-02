02.03.2020, 20:54

КАРТА | Смотрите, какие населенные пункты через месяц могут остаться без аптек. Есть ли среди них ваш?


Рихо Нагел
EST
КАРТА | Смотрите, какие населенные пункты через месяц могут остаться без аптек. Есть ли среди них ваш?
Foto: Anna Teele Orav

По данным Департамента лекарственных средств, по состоянию на сегодняшний день отвечают требованиям аптечной реформы и смогут продолжить работу 1 апреля 190 эстонских аптек из 494. Через месяц без аптек могут остаться 34 небольших населенных пункта.

Для достижения одной из основных целей реформы - усилить роль провизора в системе здравоохранения - с 1 апреля в стране смогут работать только те аптеки, большая часть активов которой принадлежит провизору.

В настоящий момент участие провизора имеют 223 аптеки из 494, в свою очередь из этого числа основной пакет предприятия принадлежит провизору у 190 аптек. То есть только последние смогут спокойно продолжить работу, 304 аптеки не отвечают новым требованиям.

Почти в каждом уезде сейчас есть поселки, где сохранение аптек под вопросом. Таких населенных пунктов, которые не находятся в непосредственной близи от городов и которые могут через месяц остаться без аптек, - 34.

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Приводим список этих сел, поселков и городов с разбивкой по уездам:

Харьюмаа — Хаабенеэме, Коза, Куусалу, Лауласмаа, Локса, Мурасте, Палдиски, Саку;
Хийумаа — Эммасте, Кяйна, Кярдина;
Ида-Вирумаа — район Ору в Кохтла-Ярве;
Йыгевамаа — Авинурме;
Ярвамаа — Вяэтса;
Ляэнемаа — Кулламаа, Ристи;
Ляэне-Вирумаа — Азери, Хальяла, Кадрина;
Пылвамаа — Ряпина;
Пярнумаа — Лихула, Пайкузе, Сурью, Уулу;
Сааремаа — Лийва;
Тартумаа — Рынгу;
Валгамаа — Отепя, Сангасте, Тырва, Валга;
Вильяндимаа — Ямеяла, Кыпу, Мустла, Выхма.

В Рапламаа и Вырумаа таких поселков нет.

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