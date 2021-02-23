КАРТА | Смотрите, как песчаное облако из пустыни Сахара движется на Эстонию

Над Европой с юга на север движется гигантское облако с частицами песка из Сахары и, согласно прогнозам, скоро оно достигнет Эстонии.
"Пыль перемешивается с осадками: дождем, снегом. Действительно они могут быть чуть желтоватыми. И в общем день может быть чуть более пасмурным, чем обычно", — рассказала ведущий синоптик Агентства окружающей среды Тайми Пальяк rus.err.ee.
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