23.02.2021, 18:30

КАРТА | Смотрите, как песчаное облако из пустыни Сахара движется на Эстонию

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Над Европой с юга на север движется гигантское облако с частицами песка из Сахары и, согласно прогнозам, скоро оно достигнет Эстонии.

"Пыль перемешивается с осадками: дождем, снегом. Действительно они могут быть чуть желтоватыми. И в общем день может быть чуть более пасмурным, чем обычно", — рассказала ведущий синоптик Агентства окружающей среды Тайми Пальяк rus.err.ee.

Смотрите интерактивную карту, которую подготовил Delfi!

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