КАРТА | Смотрите, где гуляли "коронавирусные" тартусцы в Нарве и Тарту

Житель Тарту, ставший источником небольшой вспышки инфекции, ходил в ночной клуб Vabank, а на следующий день отправился в Нарва-Йыэсуу в спа Meresuu. В тот момент у него подозрений на коронавирус не было, так как семейный врач посчитала, что него ангина. Поскольку симптомы коронавируса сохранялись, то тартусец вновь обратился к врачу и сдал соответствующий анализ.

23 июля, когда человек всё еще ждал результат теста, он решил, несмотря на подозрение, сходить в кино в тартуском Lõunakeskus.

В начале этой недели выяснилось, что положительными оказались тесты и у двух его знакомых, которые ходили вместе с ним в клуб. Затем заразился член семьи знакомого.

Сегодня Департамент здоровья сообщил, что сегодня добавился еще один инфицированный — опять-таки близкий уже упомянутого тартусца. Новый зараженный, невзирая на распоряжение о самоизоляции, поехал в Нарву, где пробыл пять дней. Он побывал в гостинице Inger, торговом центре Fama. При этом симптомы у него присутствовали на протяжении всей поездки. Поэтому человека ждет штраф.

Таким образом, один житель Тарту сумел за короткий срок заразить четырех человек.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!