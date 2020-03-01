КАРТА | Смотрите, где еще не выявили коронавирус

Коронавирус распространяется по всему миру. Смотрите карту, на которой видно, сколько человек заразилось вирусом в каждой стране. Эпицентр заболеваний — Китай. В Европе самое "опасное" место — Север Италии.
Данные представлены согласно ВОЗ. Всего заразилось почти 88 000 человек. 2994 — умерло от вируса, 42629 — выздоровели.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Не поверите: манипуляции с лотками для яиц
Российская лыжница расплакалась, проиграв сопернице 0,1 секунды
Зачем класть лавровый лист по углам комнаты?
Почему не стоит хранить яйца в дверце холодильника