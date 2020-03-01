01.03.2020, 19:51

КАРТА | Смотрите, где еще не выявили коронавирус

 (18)
на 1-ое марта
EST

Коронавирус распространяется по всему миру. Смотрите карту, на которой видно, сколько человек заразилось вирусом в каждой стране. Эпицентр заболеваний — Китай. В Европе самое "опасное" место — Север Италии.

Данные представлены согласно ВОЗ. Всего заразилось почти 88 000 человек. 2994 — умерло от вируса, 42629 — выздоровели.

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