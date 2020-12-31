КАРТА | Смотри, откуда лучше всего видно новогодние салюты в Ласнамяэ

Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет выложил у себя в фэйсбуке карту новогодних салютов, которые прогремят в самом большом районе Таллинна ровно в полночь.
"Сегодня ровно в 12.00 в Ласнамяэ и около него пройдет 4 фейерверка. Их можно будет наблюдать из окон домов и с улиц в самых разных частях района. Поэтому мы сделали карты, которые показывают, откуда какой фейерверк будет точно хорошо виден. Если будете выходить на улицу, обязательно сохраняйте безопасную дистанцию, пользуйтесь масками. А еще лучше, если Вы сможете наблюдать салют из окна", — написал Свет.
Сохраните эти карты себе на компьютер или телефон, чтобы подготовиться к просмотру салюта заранее.
Телебашня
Площадь Линдакиви
Центральная часть парка Тондилоо
Променад улицы Рейди
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