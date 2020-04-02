02.04.2020, 14:59

КАРТА: Сколько человек и в каких уголках Эстонии находятся на принудительном карантине


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КАРТА: Сколько человек и в каких уголках Эстонии находятся на принудительном карантине
Shutterstock

По состоянию на 1 апреля на обязательном двухнедельном домашнем карантине находилось чуть более 8000 жителей Эстонии. Часть из этих людей недавно приехала из-за границы, у части был диагностировал коронавирус, пишет Eesti Ekspress.

За истечением срока в последние два дня карантин закончился у 2300 человек. 2 апреля карантин заканчивается у еще примерно тысячи эстоноземельцев.

В Харьюмаа на карантине находятся 4289 человек, из которых 3168 — в Таллинне. В Тарту на карантине 428 человек, в Нарве — 392, в Пярну — 344 и в Курессааре — 114.

Полиция проверяет, соблюдает ли человек карантин, путем телефонного звонка. Если человек несколько раз не ответил на звонок или во время разговора показался странным, то стражи порядка навещают его дома. Такого рода дополнительный контроль был произведен по состоянию на вчерашний день 141 раз.

Всего было сделано более 11 000 звонков.


Коронавирус в Эстонии уже унес 11 жизней

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Ранее стало известно, что за минувшие сутки от COVID-19 скончались 6 человек. Общее число смертей выросло до 11. Было выявлено 79 новых случаев заражения.

В период с 1 апреля и до утра 2 апреля из-за вируса COVID-19 в эстонских больницах скончались 6 человек: в больнице Курессааре 73-летняя женщина, 87-летняя женщина и 77-летний мужчина, в Клинике Тартуского университета 55-летний мужчина и 92-летняя женщина, в Северо-Эстонской региональной больнице 86-летняя женщина.

За этот период поступили результаты 1372 тестов на коронавирус, из которых 79 оказались положительными. Среди новых случаев заражения больше всего было выявлено на Сааремаа (30), в Харьюмаа (25), Пярнумаа (6), Ида-Вирумаа (5) и Вильяндимаа (5).

Всего в Эстонии было сделано 15 725 тестов, из которых 858, то есть 5% оказались положительными.

Согласно анализу данных, больше всего зараженных в возрастной группе 50-54 года (11%), 45-49 лет (10%) и 55-59 лет (10%).

По состоянию на утро 2 апреля, в госпитализации нуждаются 85 пациентов, 16 подключены к аппарату дыхания. Из больницы выписаны 45 человек. Всего скончались 11 человек: 10 в больницах и один в доме призрения.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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