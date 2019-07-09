КАРТА: Съемки фильма Нолана на Лаагна теэ начинаются в среду. Как изменится дорожное движение в Ласнамяэ

Во время съемок движение на Лаагна теэ будет открыто по понедельникам и вторникам.

Полосы движения по направлению из центра в Ласнамяэ будут закрыты с 10 по 14 июля и с 17 по 21 июля.

В сторону центра города можно будет проехать по будням до 10 часов утра. С 10 до 15:30 Лаагна теэ будет закрыта.

Направление движения на полосах движения в сторону центра города будет меняться и направляться в Ласнамяэ с 15:30 по будням 10-12 июля и 17-19 июля. По выходным 13-14 и 20-21 июля Лаагна теэ будет закрыта.

Мосты над Лаагна теэ останутся открыты для движения, за исключением перерывов продолжительностью до 5 минут для обеспечения безопасности во время низких полетов воздушного транспорта.