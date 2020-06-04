КАРТА: Сегодня в Ласнамяэ начнется ремонт внутриквартальных дорог
Сегодня, 4 июня, в районе Ласнамяэ приступят к восстановительному ремонту внутриквартальных дорог на улицах Тондираба и Мартса.
Сегодня, 4 июня, в районе Ласнамяэ приступят к восстановительному ремонту внутриквартальных дорог на улицах Тондираба и Мартса.
”Проезжая часть улицы Тондираба неоднократно ремонтировалась на протяжении многих лет. Однако широкие тротуары, характерные для этой улицы, десятилетиями оставались без внимания. Рад сообщить, что в этом году вся улица будет приведена в порядок”, — сказал вице-мэр Калле Кландорф.
”В ходе ремонтных работ на проезжей части и тротуарах улицы Тондираба уложат новое асфальтовое покрытие, а также заменят бордюрные камни”, — пояснил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. Старейшина подчеркнул, что после ремонта улицы Тондираба преступят к восстановлению тротуара и на улице Мартса.
Управа района просит участников дорожного движения следить за дорожными знаками и отнестись к временным неудобствам c пониманием. Работы планируется завершить в начале августа.
Строительные работы были заказаны Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства. Работы по ремонту выполнит фирма Viamer Grupp OÜ. Надзор за строительными работами со стороны владельца выполнит TPJ Inseneribüroo OÜ.
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