КАРТА: Сегодня в Ласнамяэ начнется ремонт внутриквартальных дорог

”Проезжая часть улицы Тондираба неоднократно ремонтировалась на протяжении многих лет. Однако широкие тротуары, характерные для этой улицы, десятилетиями оставались без внимания. Рад сообщить, что в этом году вся улица будет приведена в порядок”, — сказал вице-мэр Калле Кландорф.

”В ходе ремонтных работ на проезжей части и тротуарах улицы Тондираба уложат новое асфальтовое покрытие, а также заменят бордюрные камни”, — пояснил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. Старейшина подчеркнул, что после ремонта улицы Тондираба преступят к восстановлению тротуара и на улице Мартса.



Lasnamäe linnaosavalitsus



Управа района просит участников дорожного движения следить за дорожными знаками и отнестись к временным неудобствам c пониманием. Работы планируется завершить в начале августа.

Строительные работы были заказаны Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства. Работы по ремонту выполнит фирма Viamer Grupp OÜ. Надзор за строительными работами со стороны владельца выполнит TPJ Inseneribüroo OÜ.