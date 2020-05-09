09.05.2020, 17:31
КАРТА | С 12 мая автобусы маршрута 16 временно направятся в объезд
В связи со строительными работами на Веэренни пыйк автобусы, следующие маршрутом 16 в направлении Вяйке-Ыйсмяэ, с начала рабочего дня 12 мая и до его завершения будут направлены в объезд.
В направлении Вяйке-Ыйсмяэ:
- маршрут: улицы Луйте, Веэренни, Виадукти;
- остановки: временная остановка ”Виадукти” будет на ул. Веэренни после перекрестка с Веэренни пыйк.
В направлении Таллинн-Вяйке маршрут движения не меняется.
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