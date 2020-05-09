КАРТА | С 12 мая автобусы маршрута 16 временно направятся в объезд

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Ühistranspordi kasutamine tööl käimiseks on pidevas langustrendis alates 2005. aastast Foto: Rauno Volmar

В связи со строительными работами на Веэренни пыйк автобусы, следующие маршрутом 16 в направлении Вяйке-Ыйсмяэ, с начала рабочего дня 12 мая и до его завершения будут направлены в объезд.