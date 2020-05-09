09.05.2020, 17:31

КАРТА | С 12 мая автобусы маршрута 16 временно направятся в объезд


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Ühistranspordi kasutamine tööl käimiseks on pidevas langustrendis alates 2005. aastast
Ühistranspordi kasutamine tööl käimiseks on pidevas langustrendis alates 2005. aastastFoto: Rauno Volmar

В связи со строительными работами на Веэренни пыйк автобусы, следующие маршрутом 16 в направлении Вяйке-Ыйсмяэ, с начала рабочего дня 12 мая и до его завершения будут направлены в объезд.

В направлении Вяйке-Ыйсмяэ:

  • маршрут: улицы Луйте, Веэренни, Виадукти;
  • остановки: временная остановка ”Виадукти” будет на ул. Веэренни после перекрестка с Веэренни пыйк.

В направлении Таллинн-Вяйке маршрут движения не меняется.

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