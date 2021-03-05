КАРТА | Результаты анализа сточных вод на COVID-19: до стабилизации еще далеко

Свежие результаты мониторинга сточных вод, проводимого под руководством Тартуского университета (ТУ), по-прежнему показывают высокое содержание коронавируса во всех взятых в Эстонии пробах. По словам ученых, признаков стабилизации еще не видно.
В этот раз в карту исследований не был включен город Пайде, так как взятые пробы не внушали доверия.
Как сообщил профессор молекулярной экологии ТУ Вельё Кисанд, на пайдеские пробы, вероятно, повлияли талые воды, которые сильно разбавили сточные воды, возникающие в результате человеческой деятельности. Об этом говорило в тысячу раз меньшее содержание в них бактерии E. coli.
"Поэтому нельзя считать и содержание коронавируса в пробах из Пайде достоверным", - сказал Кисанд.
По словам профессора микробиологии ТУ Танеля Тенсона, результаты регулярно берущихся проб показывают уже с начала года большое содержание коронавируса В некоторых регионах - очень большое, что не позволяет еще говорить о стабилизации ситуации.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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