КАРТА: Реорганизация трамвайного движения в центре Таллинна существенно бы изменила облик города

По замыслу туннель должен направить все автомобили под землю, а пешеходы и общественный транспорт будут передвигаться над землей. Но перед принятием окончательного решения город должен определиться с тем, где будут пролегать травмайные пути до аэоропорта. На настоящий момент имеется два варианта коридора. Первый: пути с Тарту мнт до остановки Хобуяама останутся на прежнем месте, но при подъезде с улицы Манежи на Нарва мнт появятся дополнительные пути, которые направят трамваи на улицу Хобуяама. Второй вариант: трамвайные пути пролягут с Тарту мнт до Рявала пст, а возле отеля Радиссон повернут на улицу Лайкмаа и далее по Нарва мнт на улицу Хобуяама.

Новиков сказал, что необходимо оценить, насколько оба варианта возможны технически, обозначить все плюсы и минусы, а также рассчитать стоимость.

”К сожалению, у каждого варианта есть минусы”, — отметил он.

После того, как будет выбран коридор, можно будет приступить с вопросу с туннелем. По словам Новикова, туннель — лишь одна из возможностей, которая не обязательно будет воплощена в жизнь.

Если строительство будет утверждено, то, скорее всего, протекать оно будет параллельно с другими проектами, например, возведением нового здания Kaubamaja или застройкой земли, где ранее располагалась Художественная академия. Затронуло бы строительство и автобусный терминал.

”Это самые сложный инженерно-технический проект ближайшего будущего. Необходимо семь раз отмерить и один раз отрезать, и даже это не гарантирует, что все получится”, — сказал Новиков.