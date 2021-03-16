КАРТА | Появились первые данные по активности передвижения населения в Эстонии

По словам заместителя генерального директора Департамента статистики Андреса Кукке, анализ подтверждает, что последние ограничения повлияли на передвижение людей.

”С четверга прошлой недели начали действовать новые ограничения и по сравнению с предыдущими неделями люди стали передвигаться меньше. Тем не менее, из сводных анонимных данных мы видим, что до 11 марта люди передвигались активнее, чем в период действия чрезвычайного положения в 2020 году. После введения дополнительных ограничений активность передвижения сократилась до среднего уровня активности, наблюдавшегося во время чрезвычайного положения прошлого года.

Обычно активнее всего люди передвигаются по пятницам. Мы сравнили передвижение жителей 12 марта с двумя предыдущими пятницами и отметили, что после введения дополнительных ограничений передвижение сократилось на 5–7 процентных пункта во всех уездах. Самое активное передвижение отмечено в Харьюском и Тартуском уездах”, — рассказал Кукке.

Результаты анализа передвижения жителей опубликованы здесь. Составление для правительства анализа передвижения продолжится как минимум до конца апреля.

Цель анализа передвижения населения, проводимого в сотрудничестве Департамента статистики, операторов мобильной связи и Госканцелярии, — помочь правительству оценить влияние введенных ограничительных мер и опасность распространения вируса и лучше спланировать региональную коммуникацию. Анализ передвижения населения проводится по той же методике, что и весной прошлого года.

Описание используемого для анализа передвижения людей метода

Для анализа данных о передвижении людей операторы мобильной связи используют метод, разработанный в сотрудничестве с Департаментом статистики и обеспечивающий достоверность и сопоставимость данных анализа.

Каждый оператор мобильной связи по отдельности проводит анализ передвижения, используя в качестве исходных данных анонимные данные своей сети. Операторы определяют основное местоположение по каждому анонимному номеру мобильного телефона, выявив мачты, через которые в течение 24 часов номер соединяется дольше всего. Учитывается как средняя, так и максимальная удаленность движения от основного местоположения. На основе названных анонимных данных невозможно проанализировать схему передвижения конкретных лиц. Анализ передвижения осуществляется только по Эстонии и не передает информацию о том, в каких государствах находились жители Эстонии.