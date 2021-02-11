КАРТА | Начинается строительство соединяющей Вильяндиское и Пярнуское шоссе пешеходно-велосипедной дорожки

”Таллинн взял курс на зеленый поворот и одной из важных частей городского пространства является развитие пешеходно-велосипедных дорожек, — сказал вице-мэр Калле Кландорф. — Это необходимо как с точки зрения безопасного передвижения, так и продвижения здорового образа жизни. Строительство дорожки между Вильяндиским и Пярнуским шоссе является очередным шагом на пути к созданию сети объединенных пешеходно-велосипедных дорожек, охватывающих весь Таллинн”.

В ходе строительства будет создана дорожка с асфальтобетонным покрытием протяженностью 1,5 км и шириной 3,5 м. По обеим сторонам будут пролегать беговые трассы шириной 0,75 м и покрытые гранитной крошкой. Новый отрезок будет пролегать преимущественно по исторической трассе узкоколейной железной дороги, отделенный от обычного транспортного потока. На Пярнуском шоссе будет построен регулируемый пешеходный переход оснащенный островком безопасности и специальным освещением. На 200-метровом отрезке между улицей Кырге, 1 и переулком Курни, 7 дорожка будет располагаться в том же пространстве, что и подъездная дорога к расположенной здесь недвижимости. Пересечения дорожки с ул. Мяннику и железной дорогой на станции ”Лийва” будут двухуровневыми.

По словам старейшины района Нымме Грете Шиллис, у новой дорожки будут и два тоннеля.

”Один под улицей Мяннику, а второй под железнодорожными путями неподалеку от станции ”Лийва”, — пояснила Грете Шиллис. — Возможности жителей районов Рахумяэ и Лийва быстро и безопасно ездить на легком транспорте существенно улучшатся. Удобнее станет и движение по направлению к рынку Нымме; улучшится доступ жителей Лийва к природоохранной зоне Нымме-Мустамяэ, а у жителей Рахумяэ — к оздоровительным тропам леса Ярве”. Старейшина также добавила, что такого удобного и безопасного движения заслуживают все районы Нымме. ”Следующий скачок развития нужно сделать в центре Нымме”, — отметила Грете Шиллис.

Для обслуживания новой пешеходно-велосипедной дорожки на Пярну мнт и железнодорожной станции ”Лийва” будут построены парковки на 10 и 18 мест соответственно. На станции ”Лийва” также соорудят автобусную остановку с местом для разворота, что позволит открыть в будущем автобусный маршрут, обслуживающий станцию.