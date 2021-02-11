11.02.2021, 20:10

КАРТА | Начинается строительство соединяющей Вильяндиское и Пярнуское шоссе пешеходно-велосипедной дорожки


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КАРТА | Начинается строительство соединяющей Вильяндиское и Пярнуское шоссе пешеходно-велосипедной дорожки
Tallinna linnavalitsus

15 февраля начнется строительство нового важного участка сети таллиннских пешеходно-велосипедных дорожек. Новый отрезок соединит дорожку, пролегающую по Пярну мнт вдоль озера Юлемисте с начинающейся на виадуке Рахумяги пешеходно-велосипедной дорожкой Ляэне-Таллинна.

Таллинн взял курс на зеленый поворот и одной из важных частей городского пространства является развитие пешеходно-велосипедных дорожек, — сказал вице-мэр Калле Кландорф. — Это необходимо как с точки зрения безопасного передвижения, так и продвижения здорового образа жизни. Строительство дорожки между Вильяндиским и Пярнуским шоссе является очередным шагом на пути к созданию сети объединенных пешеходно-велосипедных дорожек, охватывающих весь Таллинн”.

В ходе строительства будет создана дорожка с асфальтобетонным покрытием протяженностью 1,5 км и шириной 3,5 м. По обеим сторонам будут пролегать беговые трассы шириной 0,75 м и покрытые гранитной крошкой. Новый отрезок будет пролегать преимущественно по исторической трассе узкоколейной железной дороги, отделенный от обычного транспортного потока. На Пярнуском шоссе будет построен регулируемый пешеходный переход оснащенный островком безопасности и специальным освещением. На 200-метровом отрезке между улицей Кырге, 1 и переулком Курни, 7 дорожка будет располагаться в том же пространстве, что и подъездная дорога к расположенной здесь недвижимости. Пересечения дорожки с ул. Мяннику и железной дорогой на станции ”Лийва” будут двухуровневыми.

По словам старейшины района Нымме Грете Шиллис, у новой дорожки будут и два тоннеля.

”Один под улицей Мяннику, а второй под железнодорожными путями неподалеку от станции ”Лийва”, — пояснила Грете Шиллис. — Возможности жителей районов Рахумяэ и Лийва быстро и безопасно ездить на легком транспорте существенно улучшатся. Удобнее станет и движение по направлению к рынку Нымме; улучшится доступ жителей Лийва к природоохранной зоне Нымме-Мустамяэ, а у жителей Рахумяэ — к оздоровительным тропам леса Ярве”. Старейшина также добавила, что такого удобного и безопасного движения заслуживают все районы Нымме. ”Следующий скачок развития нужно сделать в центре Нымме”, — отметила Грете Шиллис.

Для обслуживания новой пешеходно-велосипедной дорожки на Пярну мнт и железнодорожной станции ”Лийва” будут построены парковки на 10 и 18 мест соответственно. На станции ”Лийва” также соорудят автобусную остановку с местом для разворота, что позволит открыть в будущем автобусный маршрут, обслуживающий станцию.

На дорожке будет установлено LED-освещение, а также разместятся места отдыха, оборудованные скамейками, урнами и парковками для велосипедов.

В первую очередь начнут строить тоннель для пешеходов и велосипедистов возле станции ”Лийва”, эти работы не будут препятствовать движению.

Строительные работы осуществляет KMG Inseneriehituse AS. Проектную документацию составило предприятие Teedeprojekt OÜ по заказу SA Eesti Terviserajad. Договорная стоимость работ составляет примерно 3,2 млн евро, срок сдачи объекта — октябрь 2021 года.

Строительство повлечет за собой временные ограничения в движении, поэтому важно следить за знаками временной организации дорожного движения.

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