КАРТА | На время соревнований в Юлемисте Сити изменят свой маршрут несколько автобусов
16 августа будут временно изменены маршруты таллиннских автобусов, следующих по линиям 7, 15, 49 и 65.
16 августа будут временно изменены маршруты таллиннских автобусов, следующих по линиям 7, 15, 49 и 65.
В связи с проведением в Юлемисте Сити соревнований по велоспорту и скейтборду в воскресенье, 16 августа, с 8 до 20 часов автобусы маршрутов 7, 15, 49 и 65 будут направлены в объезд.
Автобусы направят на ул. Суур-Сыямяэ, в обоих направлениях не будут обслуживаться улицы Ээси, Валукоя и Лыытса.
На маршрутах 7 и 15 по направлению к Сыямяэ, на маршруте 49 по направлению к Виру Кескус и на маршруте 65 по направлению к Сели не будет остановок ”Двигатель”, ”Лыытса”, ”Валукоя”, ”Каубаяама” и ”Кеск-Сыямяэ”.
На маршруте 7 по направлению к Сели, на маршруте 15 по направлению к Виру Кескус, на маршрутах 49 и 65 по направлению к аэропорту не будет остановок ”Валукоя” и ”Лыытса”. На ул. Суур-Сыямяэ перед перекрестком с ул. Ээси будет временная остановка ”Каубаяама” и временная остановка ”Двигатель” на ул. Суур-Сыямяэ после перекрестка с ул. Лыытса.
В связи с изменениями, на вышеперечисленных маршрутах возможны отклонения от графика.
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