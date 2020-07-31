КАРТА | На время соревнований в Юлемисте Сити изменят свой маршрут несколько автобусов

В связи с проведением в Юлемисте Сити соревнований по велоспорту и скейтборду в воскресенье, 16 августа, с 8 до 20 часов автобусы маршрутов 7, 15, 49 и 65 будут направлены в объезд.

Автобусы направят на ул. Суур-Сыямяэ, в обоих направлениях не будут обслуживаться улицы Ээси, Валукоя и Лыытса.

На маршрутах 7 и 15 по направлению к Сыямяэ, на маршруте 49 по направлению к Виру Кескус и на маршруте 65 по направлению к Сели не будет остановок ”Двигатель”, ”Лыытса”, ”Валукоя”, ”Каубаяама” и ”Кеск-Сыямяэ”.

На маршруте 7 по направлению к Сели, на маршруте 15 по направлению к Виру Кескус, на маршрутах 49 и 65 по направлению к аэропорту не будет остановок ”Валукоя” и ”Лыытса”. На ул. Суур-Сыямяэ перед перекрестком с ул. Ээси будет временная остановка ”Каубаяама” и временная остановка ”Двигатель” на ул. Суур-Сыямяэ после перекрестка с ул. Лыытса.

В связи с изменениями, на вышеперечисленных маршрутах возможны отклонения от графика.

Таллиннская горуправа